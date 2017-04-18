«Интер» предлагает Симеоне и Конте 5-летний контракт с зарплатой 10-11 млн евро в год
«Интер» летом рассчитывает усилить тренерскую позицию.
По информации La Gazzetta dello Sport, боссы миланского клуба хотят пригласить Диего Симеоне («Атлетико») или Антонио Конте («Челси»). Нынешний тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли летом наверняка будет уволен, в связи с этим рассматриваются именно кандидатуры Симеоне и Конте.
Вариант с аргентинцем считается более вероятным, поскольку «Челси» никоим образом не готов отпускать Конте. Менеджмент «Интера» готов предложить тренерам 5-летний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро за сезон и уже контактировал с Симеоне.
Таким образом «Интер» рассчитывает вернуться в Лигу чемпионов, поскольку в следующем сезоне от Италии туда попадает 4 клуба, невыход в Лигу чемпионов руководство будет считать катастрофой.
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