«Интер» предлагает Симеоне и Конте 5-летний контракт с зарплатой 10-11 млн евро в год

летом рассчитывает усилить тренерскую позицию.

По информации La Gazzetta dello Sport, боссы миланского клуба хотят пригласить Диего Симеоне («Атлетико») или Антонио Конте ( ). Нынешний тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли летом наверняка будет уволен, в связи с этим рассматриваются именно кандидатуры Симеоне и Конте.

Вариант с аргентинцем считается более вероятным, поскольку никоим образом не готов отпускать Конте. Менеджмент готов предложить тренерам 5-летний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро за сезон и уже контактировал с Симеоне.

Таким образом «Интер» рассчитывает вернуться в Лигу чемпионов, поскольку в следующем сезоне от Италии туда попадает 4 клуба, невыход в Лигу чемпионов руководство будет считать катастрофой.