«Реал» готов предложить Иско 6-летний контракт с зарплатой 6 млн евро
«Реал» намерен продлить контракт с атакующим полузащитником Иско.
По информации Marca, королевский клуб предлагает 24-летнему хавбеку новое 6-летнее соглашение до лета 2024 года.
По условиям новой сделки зарплата испанца в «Реале» может увеличиться до 6 миллионов евро в год. Его нынешний контракт с мадридцами рассчитан до 2018 года.
Ранее появилась информация, что в приглашении Иско заинтересована «Барселона».
Иско: «Барселона»? Не знаю, для чего придумывают такие слухи»
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