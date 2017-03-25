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    «Реал» готов предложить Иско 6-летний контракт с зарплатой 6 млн евро

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Иско

    «Реал» намерен продлить контракт с атакующим полузащитником Иско.

    По информации Marca, королевский клуб предлагает 24-летнему хавбеку новое 6-летнее соглашение до лета 2024 года.

    По условиям новой сделки зарплата испанца в «Реале» может увеличиться до 6 миллионов евро в год. Его нынешний контракт с мадридцами рассчитан до 2018 года.

    Ранее появилась информация, что в приглашении Иско заинтересована «Барселона».

    Иско: «Барселона»? Не знаю, для чего придумывают такие слухи»

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