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    Тренер «Урала»: «Готовы дать бой «Спартаку». После такого судейства, как в матче с «Зенитом», станем сильнее»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Урал Юрий Матвеев

    Тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о настрое команды в преддверии матча РФПЛ со «Спартаком».

    «Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удаленным игрокам во встрече с питерцами. 

    К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луишу доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что во вторник «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», – сказал Матвеев.

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    • Да, просто убийство
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    • Нет, нормальное судейство
      15%

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