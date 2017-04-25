Тренер «Урала»: «Готовы дать бой «Спартаку». После такого судейства, как в матче с «Зенитом», станем сильнее»
Тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о настрое команды в преддверии матча РФПЛ со «Спартаком».
«Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удаленным игрокам во встрече с питерцами.
К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луишу доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что во вторник «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», – сказал Матвеев.
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