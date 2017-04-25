«Реал» – «Барселона». Роналду после гола Месси упрекнул Марсело в том, что он не сфолил на Роберто
Форвард «Реала» Криштиану Роналду выразил недовольство игрой защитника команды Марсело в концовке матча чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3), когда на 92-й минуте Лионель Месси забил победный гол после контратаки, которую начал Серджи Роберто.
Сразу после пропущенного мяча Роналду крикнул Марсело, что тому нужно было фолить против Роберто.
Потом португалец повернулся с недовольным видом к главному тренеру команды Зинедину Зидану, и арбитр дал финальный свисток, после чего Роналду быстро покинул поле.
Марсело о победном голе Месси: «Беру вину на себя, но это может случиться с каждым»
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