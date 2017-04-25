Форвард Криштиану Роналду выразил недовольство игрой защитника команды Марсело в концовке матча чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3), когда на 92-й минуте забил победный гол после контратаки, которую начал .

Сразу после пропущенного мяча Роналду крикнул , что тому нужно было фолить против Роберто.

Потом португалец повернулся с недовольным видом к главному тренеру команды Зинедину Зидану, и арбитр дал финальный свисток, после чего Роналду быстро покинул поле.

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