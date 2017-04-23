Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но продолжил играть с повязкой

Нападающий «Барселоны» получил травму в матче с «Реалом» (1:1, второй тайм).

Аргентинец получил удар локтем в лицо от защитника Марсело. Месси была оказана медицинская помощь и остановлена кровь. Первый тайм он доиграл с ватным тампоном во рту.

Эпизод остался незамеченным для арбитров встречи. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Марсело выбивает зубы Месси