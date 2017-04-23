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    Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но продолжил играть с повязкой

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания травмы Марсело

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче с «Реалом» (1:1, второй тайм).

    Аргентинец получил удар локтем в лицо от защитника «Реала» Марсело. Месси была оказана медицинская помощь и остановлена кровь. Первый тайм он доиграл с ватным тампоном во рту.

    Эпизод остался незамеченным для арбитров встречи. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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