Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но продолжил играть с повязкой
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче с «Реалом» (1:1, второй тайм).
Аргентинец получил удар локтем в лицо от защитника «Реала» Марсело. Месси была оказана медицинская помощь и остановлена кровь. Первый тайм он доиграл с ватным тампоном во рту.
Эпизод остался незамеченным для арбитров встречи. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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