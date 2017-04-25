«МЮ» готов вести переговоры с «Реалом» о продаже Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по окончании сезона может перейти в .

Сообщается, что англичане готовы вести переговоры о продаже голкипера в мадридский клуб.

Ранее стало известно, что в случае ухода Де Хеа «МЮ» может приобрести вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта, выступающего на правах аренды в «Торино».

Переход Де Хеа в «Реал» сорвался в заключительный день трансферного окна-2015 по техническим причинам. Позже испанец продлил контракт с «МЮ» до 2019 года.