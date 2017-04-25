Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» готов вести переговоры с «Реалом» о продаже Де Хеа

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Давид Де Хеа

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по окончании сезона может перейти в «Реал».

    Сообщается, что англичане готовы вести переговоры о продаже голкипера в мадридский клуб.

    Ранее стало известно, что в случае ухода Де Хеа «МЮ» может приобрести вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта, выступающего на правах аренды в «Торино».

    Переход Де Хеа в «Реал» сорвался в заключительный день трансферного окна-2015 по техническим причинам. Позже испанец продлил контракт с «МЮ» до 2019 года.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться