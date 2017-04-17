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    Харт может перейти в «МЮ» или «Челси» в случае ухода Де Хеа или Куртуа в «Реал»

    Теги Торино Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити Джо Харт премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Давид Де Хеа Тибо Куртуа

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды в «Торино», может вернуться в английскую премьер-лигу.

    Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают вариант с 29-летним голкипером сборной Англии на случай расставания с Давидом Де Хеа и Тибо Куртуа соответственно. Испанец и бельгиец по окончании сезона могут перейти в «Реал».

    «Челси» готов отпустить Куртуа в мадридский клуб, если получит взамен форварда «Реала» Альваро Морату.

    Ранее стало известно, что «Торино» хочет продлить аренду Харта, но «Сити» заинтересован только в его продаже.

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