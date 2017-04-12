The Independent: «МЮ» готов отпустить Де Хеа в «Реал» в обмен на Крооса
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в «Реале».
26-летний вратарь сборной Испании, по некоторым данным, хотел бы вернуться в родной город по окончании сезона.
«МЮ» не нуждается в деньгах, поэтому клуб не будет продавать Де Хеа по этой причине.
Манкунианцы готовы отпустить голкипера, если им удастся заполучить полузащитника мадридцев Тони Крооса.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью видит в немце долгосрочную замену Майклу Кэррику.
Клуб из Манчестера также интересуется бразильским опорником Каземиро, но его «Реал» продавать не намерен.
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