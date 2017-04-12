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    The Independent: «МЮ» готов отпустить Де Хеа в «Реал» в обмен на Крооса

    Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тони Кроос Давид Де Хеа Каземиро

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в «Реале».

    26-летний вратарь сборной Испании, по некоторым данным, хотел бы вернуться в родной город по окончании сезона.

    «МЮ» не нуждается в деньгах, поэтому клуб не будет продавать Де Хеа по этой причине.

    Манкунианцы готовы отпустить голкипера, если им удастся заполучить полузащитника мадридцев Тони Крооса.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью видит в немце долгосрочную замену Майклу Кэррику.

    Клуб из Манчестера также интересуется бразильским опорником Каземиро, но его «Реал» продавать не намерен.

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