Месси – восьмой футболист, забивший 500 мячей за один клуб

Форвард «Барселоны» стал восьмым футболистом, забившим 500 мячей за один клуб.

Нападающий отметился юбилейным голом за каталонскую команду в игре с «Реалом» (3:2).

Ранее 500 мячей за один клуб забивали форварды Пеле («Сантос», 643), Герд Мюллер («Бавария», 566), Фернанду Пейротеу («Спортинг», 544), Йозеф Бицан («Славия», 534), Джимми Макгрори («Селтик», 522), Джимми Джонс («Гленавон», 517) и Уве Зеелер («Гамбург», 507).

Месси – великий

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