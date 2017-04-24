Нападающий Златан Ибрагимович высказался по поводу своей травмы крестообразных связок колена, из-за которой он пропустит 8–9 месяцев.

«Прежде всего, спасибо за поддержку и любовь. Как известно, я получил травму и на какое-то время выбыл из строя. Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь даже сильнее.

Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться — не вариант. Скоро увидимся», — написал Ибрагимович в своем инстаграме.