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    Златан Ибрагимович: «Вернусь даже сильнее, сдаваться — не вариант»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался по поводу своей травмы крестообразных связок колена, из-за которой он пропустит 8–9 месяцев.

    «Прежде всего, спасибо за поддержку и любовь. Как известно, я получил травму и на какое-то время выбыл из строя. Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь даже сильнее.

    Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться — не вариант. Скоро увидимся», — написал Ибрагимович в своем инстаграме.

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