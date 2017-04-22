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    Жозе Моуринью: «МЮ» в беде. Мы потеряли Рохо и Златана»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Жозе Моуринью премьер-лига Англия Лига Европы травмы Хуан Мата Крис Смоллинг Фил Джонс Маркос Рохо Эрик Байи

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что травмы футболистов стали серьезной проблемой для его команды.

    «Мы в беде. Байи к настоящему моменту отыграл шесть матчей подряд. И мы потеряли Рохо, нет Джонса и Смоллинга. Мы в беде и теперь потеряли еще Златана.

    Но в нападении есть варианты. Руни возвращается. Посмотрим, может, Мата тоже сумеет вернуться перед окончанием сезона. Увидим, что случится.

    У Уэйна хороший менталитет. Это боец. Руни – сильный человек, даже если он не в своих лучших кондициях, если его форма не на том уровне, который нужен, чтобы играть в футбол высокого класса. У Уэйна есть опыт и характер», – сказал португалец.

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