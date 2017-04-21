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    Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович выбыл на 8-9 месяцев

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Джанлука Ди Марцио

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перенес серьезную травму крестообразных связок, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Утверждается со ссылкой на его окружение, что у шведа разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, ему необходима операция. В случае официального подтверждения этой информации Ибрагимович пропустит 8-9 месяцев.

    Напомним, что 35-летний футболист получил травму во вчерашнем матче с «Андерлехтом» (2:1 ОТ, 1:1 – первый матч).

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