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    Зинедин Зидан: «Когда сравниваешь счет вдесятером, нужно немного думать»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу матча с «Барселоной» (2:3).

    «Радоваться нечему. Мы создали много моментов по ходу игры. У нас было много возможностей, но мы не смогли взять игру под свой контроль. Если ты не можешь в такой ситуации закончить игру, случается то, что случилось.

    Мы разочарованы результатом. Когда ты вдесятером отыгрываешься и делаешь счет 2:2, нужно думать немного больше и защищаться вместе. Мы думали, что сможем забить третий гол. Но случилось то, что случилось.

    Мне нужно пересмотреть матч, но я бы ничего не изменил. Вопрос о чемпионе открыт, нам нужно думать о следующем матче. Месси сделал результат для своей команды. Сегодня он забил два гола, но играл не он один», – сказал Зидан.

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