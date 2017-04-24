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    КДК РФС не накажет Дзюбу за стычку с Емельяновым

    Теги Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко Премьер-лига Россия судьи Урал КДК РФС Роман Емельянов Алексей Еськов Эрик Бикфалви Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с работой арбитра Алексея Еськова в матче «Зенит» – «Урал» (2:0).

    Еськов удалил трех игроков уральского клуба, причем Эрик Бикфалви и Роман Емельянов были удалены за вторую желтую карточку, а Роман Павлюченко получил прямую красную.

    «КДК отменяет только прямые красные. Так что вторая желтая карточка Бикфалви останется в силе. Что будет с Романом Павлюченко? У него либо уберут дисквалификацию, либо оставят ее в силе. Павлюченко и Еськов приглашены на наше заседание. Оба уже подтвердили свое участие.

    Мы исправляем только те ошибки, которые судья не видел. Еськов оценил эпизод с Дзюбой и Емельяновым. Показал им по желтой карточке за действия, которые они совершили до того момента, как «Зенит» забил гол. Для игрока «Урала» она стала второй. Раз арбитр дал оценку эпизода, то в юрисдикцию КДК он не попадает», — заявил Григорьянц.

    Заседание КДК пройдет завтра утром.

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