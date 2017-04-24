КДК РФС не накажет Дзюбу за стычку с Емельяновым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с работой арбитра Алексея Еськова в матче – «Урал» (2:0).

Еськов удалил трех игроков уральского клуба, причем Эрик Бикфалви и были удалены за вторую желтую карточку, а Роман Павлюченко получил прямую красную.

«КДК отменяет только прямые красные. Так что вторая желтая карточка Бикфалви останется в силе. Что будет с ? У него либо уберут дисквалификацию, либо оставят ее в силе. Павлюченко и Еськов приглашены на наше заседание. Оба уже подтвердили свое участие.

Мы исправляем только те ошибки, которые судья не видел. Еськов оценил эпизод с Дзюбой и Емельяновым. Показал им по желтой карточке за действия, которые они совершили до того момента, как «Зенит» забил гол. Для игрока она стала второй. Раз арбитр дал оценку эпизода, то в юрисдикцию КДК он не попадает», — заявил Григорьянц.

Заседание КДК пройдет завтра утром.