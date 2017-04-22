Судью Еськова могут снять с матча ЦСКА – «Локомотив» после игры «Зенит» – «Урал»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Алексей Еськов может быть снят с судейства матча чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом».
«У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и «Локомотива» у нас есть.
В понедельник получим оценку работы Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо», – сказал Будогосский.
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