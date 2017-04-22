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    Судью Еськова могут снять с матча ЦСКА – «Локомотив» после игры «Зенит» – «Урал»

    Теги ЦСКА Локомотив Премьер-лига Россия РФС судьи Андрей Будогосский Алексей Еськов

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Алексей Еськов может быть снят с судейства матча чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом».

    «У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и «Локомотива» у нас есть.

    В понедельник получим оценку работы Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо», – сказал Будогосский.

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    • Нет, нормальное судейство
      15%

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