Судью Еськова могут снять с матча ЦСКА – «Локомотив» после игры «Зенит» – «Урал»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Алексей Еськов может быть снят с судейства матча чемпионата России между и «Локомотивом».

«У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и у нас есть.

В понедельник получим оценку работы Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо», – сказал Будогосский.