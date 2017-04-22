Главный тренер Массимо Каррера рассказал о причинах поражения в матче чемпионата России с (0:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.

«Да, это худший подарок на день рождения в карьере, если подходить к этому вопросу так. Беру на себя ответственность, я не смог мотивировать игроков, не смог донести до них, что чемпионат не окончен.

Я знал, что нас ждет сильный соперник, команда, которая очень хорошо сыграла с Манчестер Юнайтед. Ростову очень сложно забить, и я знал, что нам будет трудно. Сегодня у них было чего-то больше внутри.

У нас ничего не получилось из того, что мы пробовали на тренировках и ничего из того, что нам удалось сделать с «Зенитом».

У нас изначально был неправильный подход к этому матчу, поэтому я беру ответственность на себя.

Единственный позитивный момент, что мы еще впереди. Всегда приятнее лидировать, чем догонять.

Удаление Глушакова? Я не совсем понял, была ли там прямая красная карточка или две желтые.

Что касается Фернандо, у него очень сильно свело ногу, завтра мы будем знать больше», – сказал тренер.