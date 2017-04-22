«Ростов» впервые с 3 марта забил в чемпионате
Форвард «Ростова» Александр Бухаров забил гол в игре со «Спартаком».
Нападающий открыл счет после передачи полузащитника Тимофея Калачева. Бухаров прервал безголевую серию «Ростова» в чемпионате.
В предыдущих пяти турах донская команда не забивала. Последние голы «Ростова» были датированы 3 марта, они случились в матче с «Томью» (6:0).
Донская команда не могла забить в чемпионате на протяжении приблизительно 473 минут.
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