«Ростов» впервые с 3 марта забил в чемпионате

Форвард «Ростова» Александр Бухаров забил гол в игре со .

Нападающий открыл счет после передачи полузащитника Тимофея Калачева. Бухаров прервал безголевую серию в чемпионате.

В предыдущих пяти турах донская команда не забивала. Последние голы «Ростова» были датированы 3 марта, они случились в матче с «Томью» (6:0).

Донская команда не могла забить в чемпионате на протяжении приблизительно 473 минут.