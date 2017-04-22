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    «Ростов» впервые с 3 марта забил в чемпионате

    Теги Спартак Ростов Тимофей Калачев Александр Бухаров Премьер-лига Россия

    Форвард «Ростова» Александр Бухаров забил гол в игре со «Спартаком».

    Нападающий открыл счет после передачи полузащитника Тимофея Калачева. Бухаров прервал безголевую серию «Ростова» в чемпионате.

    В предыдущих пяти турах донская команда не забивала. Последние голы «Ростова» были датированы 3 марта, они случились в матче с «Томью» (6:0).

    Донская команда не могла забить в чемпионате на протяжении приблизительно 473 минут.

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