Иванович забил первый гол на стадионе «Крестовский»

Защитник Бранислав Иванович забил первый гол в игре «Зенит» – «Урал» (2:0).

Хозяева заработали угловой на правом фланге. После подачи нападающий Артем Дзюба сделал скидку во вратарскую, где серб опередил кипера Николая Заболотного и головой пробил в штангу, от которой мяч отскочил в сетку.

Иванович стал автором первого гола, забитого на стадионе «Крестовский» в официальном матче.

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт