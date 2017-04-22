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    Иванович забил первый гол на стадионе «Крестовский»

    Теги Зенит Артем Дзюба Николай Заболотный Бранислав Иванович Премьер-лига Россия Урал Крестовский

    Защитник Бранислав Иванович забил первый гол в игре «Зенит» – «Урал» (2:0).

    Хозяева заработали угловой на правом фланге. После подачи нападающий Артем Дзюба сделал скидку во вратарскую, где серб опередил кипера «Урала» Николая Заболотного и головой пробил в штангу, от которой мяч отскочил в сетку.

    Иванович стал автором первого гола, забитого на стадионе «Крестовский» в официальном матче.

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

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