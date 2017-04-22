Иванович забил первый гол на стадионе «Крестовский»
Защитник Бранислав Иванович забил первый гол в игре «Зенит» – «Урал» (2:0).
Хозяева заработали угловой на правом фланге. После подачи нападающий Артем Дзюба сделал скидку во вратарскую, где серб опередил кипера «Урала» Николая Заболотного и головой пробил в штангу, от которой мяч отскочил в сетку.
Иванович стал автором первого гола, забитого на стадионе «Крестовский» в официальном матче.
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