«Барса» предложила Иньесте новый контракт по схеме «2+1», игрок взял время подумать
Хавбек Андрес Иньеста пока не решил, стоит ли продлевать сотрудничество с «Барселоной».
Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2018 года. Клуб готов продлить сотрудничество. «Барселона» предложила футболисту новый контракт по схеме «2+1».
Полузащитник взял время подумать. Он понимает, что будет получать все меньше и меньше игрового времени, если останется в «Барселоне».
В мае футболисту исполнится 33 года.
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