«Барса» предложила Иньесте новый контракт по схеме «2+1», игрок взял время подумать

Хавбек Андрес Иньеста пока не решил, стоит ли продлевать сотрудничество с «Барселоной».

Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2018 года. Клуб готов продлить сотрудничество. предложила футболисту новый контракт по схеме «2+1».

Полузащитник взял время подумать. Он понимает, что будет получать все меньше и меньше игрового времени, если останется в «Барселоне».

В мае футболисту исполнится 33 года.