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    «Барса» предложила Иньесте новый контракт по схеме «2+1», игрок взял время подумать

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания

    Хавбек Андрес Иньеста пока не решил, стоит ли продлевать сотрудничество с «Барселоной».

    Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2018 года. Клуб готов продлить сотрудничество. «Барселона» предложила футболисту новый контракт по схеме «2+1».

    Полузащитник взял время подумать. Он понимает, что будет получать все меньше и меньше игрового времени, если останется в «Барселоне».

    В мае футболисту исполнится 33 года.

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