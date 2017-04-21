Ибрагимович может пропустить остаток сезона
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рискует пропустить остаток сезона.
Как утверждает Sky Sports, швед в этом сезоне, скорее всего, на поле больше не выйдет. По информации сайта журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, у игрока может быть травма крестообразных связок.
Напомним, что 35-летний Ибрагимович получил травму во вчерашнем матче с «Андерлехтом» (2:1 ОТ, 1:1 – первый матч).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.