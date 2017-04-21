Goal.com: «МЮ» готов заплатить за защитника «ПСЖ» Маркиньоса 70 млн евро
Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» готов предложить 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста сборной Бразилии.
Англичане надеются убедить Маркиньоса зарплатой – 10 миллионов евро в год.
«ПСЖ» не собирается продавать ключевых игроков и не одобрит трансфер даже за 100 миллионов евро.
Подробную статистику выступлений Маркиньоса смотрите здесь.
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