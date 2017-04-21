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    Goal.com: «МЮ» готов заплатить за защитника «ПСЖ» Маркиньоса 70 млн евро

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Маркиньос

    Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед».

    «МЮ» готов предложить 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста сборной Бразилии.

    Англичане надеются убедить Маркиньоса зарплатой – 10 миллионов евро в год.

    «ПСЖ» не собирается продавать ключевых игроков и не одобрит трансфер даже за 100 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Маркиньоса смотрите здесь.

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