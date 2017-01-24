«Интер» хочет купить летом Маркиньоса, Верратти и Бернардески

Новый владелец «Интера» – китайская компания Suning – хочет провести мощную трансферную кампанию этим летом.

Сейчас действия миланского клуба ограничены финансовым фэйр-плеем, но этим летом ограничения должны быть сняты.

В списке трансферных целей «Интера» значатся защитник Маркиньос из «ПСЖ», запасной вариант – из «Ромы».

Главной трансферной целью является полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, однако высокая стоимость игрока – порядка 80 миллионов евро – и конкуренция со стороны «Баварии» и «Реала» могут помешать планам «Интера». Запасные варианты: Лукас Биглия («Лацио») и Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»).

Атакующую линию миланского клуба может пополнить полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески, чья трансферная стоимость варьируется между 40-50 миллионами евро. Среди других вариантов – Доменико Берарди («Сассуоло») и Джексон Мартинес («Цзянсу Сунин»).

Также «Интер» следит за ситуацией с продлением контракта и чилийского нападающего Алексиса Санчеса.