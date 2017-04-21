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    As: результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов могли быть спланированы

    Теги Монако Ювентус Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов УЕФА видео Иан Раш Джорджио Маркетти

    Испанская газета As после жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов предположила, что жребий мог быть спланирован.

    Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш принимал участие в церемонии, по итогам которой «Реал» попал на «Атлетико», а «Ювентус» – на «Монако».

    Перед началом жеребьевки директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти перемешал шары с названиям команд. Раш также перемешал шары и первым вытащил «Реал». А затем, не мешая шары, вытащил «Атлетико».

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    • Ювентус
      50%
    • Монако
      11%

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