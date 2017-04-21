Испанская газета As после жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов предположила, что жребий мог быть спланирован.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш принимал участие в церемонии, по итогам которой попал на «Атлетико», а «Ювентус» – на «Монако».

Перед началом жеребьевки директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти перемешал шары с названиям команд. Раш также перемешал шары и первым вытащил . А затем, не мешая шары, вытащил «Атлетико».

УЕФА: «Как шары при жеребьевке могут быть нагретыми или холодными? Это невозможно»