As: результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов могли быть спланированы
Испанская газета As после жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов предположила, что жребий мог быть спланирован.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш принимал участие в церемонии, по итогам которой «Реал» попал на «Атлетико», а «Ювентус» – на «Монако».
Перед началом жеребьевки директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти перемешал шары с названиям команд. Раш также перемешал шары и первым вытащил «Реал». А затем, не мешая шары, вытащил «Атлетико».
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