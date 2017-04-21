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    «Альфа-Банк» заключил мировое соглашение с Гинером

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Премьер-лига Россия бизнес

    Представители «Альфа-Банка» и компаний, связанных с президентом ЦСКА Евгением Гинером, заявили в арбитражном суде Москвы о заключении мирового соглашения.

    Банк в мае 2016 года потребовал погасить задолженность по кредитному договору, заключенному 27 марта 2013 года с ООО «Элекс-полюс кар». Гинеру принадлежит 25% в этой компании.

    Другие участники этого общества – ООО «Чудовский фарфор» (27,75%) и ООО «Старт-Авиацентр» (25%), выступившие поручителями заемщика, – были привлечены к делу в качестве соответчиков.

    Сегодня у ведущей дело судьи Светланы Белицкой возникли замечания к тексту договора в части, касающейся обеспечительных мер по кредиту и требований об обращении взыскания, которые в столичном арбитраже не заявлялись.

    Суд отложил слушания до 27 апреля. Стороны намерены к этому времени утвердить мировое соглашение в деле по иску «Альфа-Банка».

    Напомним, в июне суд сперва взыскал с Гинера более 98 миллионов долларов в пользу «Альфа-Банка», а затем с него и еще двух поручителей – 3,57 миллиона долга по кредиту. В июле Гинер обжаловал это решение. 2 марта 2017 года «Альфа-Банк» согласовал с Гинером реструктуризацию долга.

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