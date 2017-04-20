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    Геннадий Орлов: «Должен ли уйти Луческу? К этому идет»

    Теги Зенит Бранислав Иванович Премьер-лига Россия Мирча Луческу Геннадий Орлов

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

    - Должен ли уйти Луческу?

    – К этому, в общем-то, идет, но решать клубу. Есть еще концовка, и на кону стоит второе место. Лига чемпионов, если играть турнир, – это 18-20 миллионов евро. Если команда не попадает, могут снижаться бонусы и все другое.

    Луческу не справился с той задачей, которую на него возлагали на весну. У него контракт «2+1». За год могут возвращать деньги.

    Ни Адвокат, ни Петржела, ни все предыдущие тренеры плохо не говорили про своих игроков. Были внутренние разногласия, но не на пресс-конференциях.

    А Луческу вдруг сказал, что если бы не детские ошибки Ивановича, то счет был бы другой в матче с «Андерлехтом». Ну он же взрослый человек, это же обидные слова для того, кто с «Челси» выиграл просто все, что можно. Можно иначе сказать: дай ему месяц поиграть, а потом ставь.

    Луческу свою вину перебросил на игрока, и тот это почувствовал. Серб Иванович уже не может быть совместим с этим тренером. Ты думай, что говоришь. А что про Шатова сказал Луческу?» – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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