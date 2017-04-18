Луческу может стать директором «Галатасарая»
«Галатасарай» предложил главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу административную должность.
Турецкий клуб рассматривает румынского специалиста на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек несколько раз уже созванивался с Луческу и обсуждал условия работы.
Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который должен стать новым главным тренером «Галатасарая».
Напомним, что Луческу возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год
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