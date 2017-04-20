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    Массимилиано Аллегри: «Заслуженно обыграли один из лучших клубов Европы»

    Теги Ювентус Барселона Лига чемпионов Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о матче плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:0).

    «Нужно отдать должное парням за все, что они делают в текущем сезоне. Сегодня мы сделали шаг вперед, заслуженно обыграли один из лучших клубов Европы и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

    Сегодня мы сосредоточились на обороне, меньше атаковали и не воспользовались несколькими отличными шансами, которые у нас были при контратаках. Мы находились под давлением со стороны «Барселоны», но я бы не сказал, что оно было чрезмерным.

    «Барселона» не смогла нам забить в двух матчах, это неслыханно. Игроки должны понять, что они способны играть еще лучше, команда постепенно прогрессирует.

    Не стоит сильно праздновать эту победу, в ближайшее время нужно переключить внимание на матчи серии А. Главное, мне не надо говорить своим игрокам, что еще слишком рано праздновать.

    Я очень доволен нашей игрой, но нам надо постараться еще улучшить ее. Сегодня все провели великолепный матч. После выхода Бардзальи мне казалось, что мы можем играть целый день и не пропустить от «Барселоны» ни одного гола», – сказал Аллегри.

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