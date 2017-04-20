Луис Энрике: «Снимаю шляпу перед «Ювентусом»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о вылете из Лиги чемпионов в 1/4 финала после матчей с «Ювентусом» (0-3 по сумме двух встреч).
«Это футбол. Мы хотели сыграть на высоких скоростях с большим количеством ударов в створ, но сегодня нам не хватало резкости в завершающей стадии.
Это было хорошее противостояние двух великолепных команд. Снимаю перед «Ювентусом» шляпу.
Могут ли они выйти в финал? У них отличный тренер, потрясающие игроки и у них есть все, чтобы там оказаться. Но при этом у других полуфиналистов те же позиции», – сказал Энрике в эфире Mediaset Premium.
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