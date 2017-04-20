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    Луис Энрике: «Снимаю шляпу перед «Ювентусом»

    Теги Ювентус Барселона примера Испания Лига чемпионов Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о вылете из Лиги чемпионов в 1/4 финала после матчей с «Ювентусом» (0-3 по сумме двух встреч).

    «Это футбол. Мы хотели сыграть на высоких скоростях с большим количеством ударов в створ, но сегодня нам не хватало резкости в завершающей стадии.

    Это было хорошее противостояние двух великолепных команд. Снимаю перед «Ювентусом» шляпу. 

    Могут ли они выйти в финал? У них отличный тренер, потрясающие игроки и у них есть все, чтобы там оказаться. Но при этом у других полуфиналистов те же позиции», – сказал Энрике в эфире Mediaset Premium.

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