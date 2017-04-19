В Казани сгорел билетный центр ФИФА

Стало известно, почему в Казани не открылся билетный центр ФИФА.

Причиной этому стал пожар. Как рассказали в МЧС Татарстана, возгорание в помещении на Кремлевской набережной произошло 11 апреля. Горела кровля. От огня никто не пострадал, но восстановить помещение пока не удалось.

Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи открылись центры продажи билетов на Кубок конфедераций. Неизвестно, когда начнет работать касса в Казани.

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