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    В Казани сгорел билетный центр ФИФА

    Теги ФИФА происшествия болельщики Кубок конфедераций

    Стало известно, почему в Казани не открылся билетный центр ФИФА.

    Причиной этому стал пожар. Как рассказали в МЧС Татарстана, возгорание в помещении на Кремлевской набережной произошло 11 апреля. Горела кровля. От огня никто не пострадал, но восстановить помещение пока не удалось.

    Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи открылись центры продажи билетов на Кубок конфедераций. Неизвестно, когда начнет работать касса в Казани.

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