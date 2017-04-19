Президент РФС Виталий Мутко описал состояние стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Работы все завершены, газон сейчас приводят в порядок. То, что он будет к Кубку конфедераций идеальным, у меня даже сомнений нет. Сейчас с точки зрения строительства дополнительных денег не нужно. Выделены средства на создание инфраструктуры безопасности.

Сейчас идет работа по созданию временной инфраструктуры стадиона и наладка системы. На сегодня стадион принят, свидетельство собственности получено, сегодня получили сертификат соответствия. Остается паспорт безопасности», – сказал функционер.

Мутко добавил, что эксплуатирующей организацией будет , который после международных соревнований сможет организовать некоторую дополнительную наладку зон стадиона на свое усмотрение.

Президент РФС высказался об особенностях проведения первых матчей на арене.

«Наверное, мы сделаем поэтапно, сначала тысяч 20 допуска будет, следующий матч – 30-40 тысяч человек», – поделился планами Мутко.

В субботу «Зенит» должен сыграть на Крестовском острове с «Уралом».

Что случилось со стадионом в Петербурге с тех пор, как его достроили