УФАС Татарстана признало «Матч ТВ» нарушившим закон из-за чересчур громкой рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан признало ООО «Национальный Спортивный Телеканал» нарушившим закон о рекламе. Ведомство решило, что громкость рекламных роликов на канале «Матч ТВ» была превышена.

«В ходе осуществления государственного надзора при трансляции рекламы на телеканале «Матч ТВ» 21 декабря 2016 года в период с 18:00 до 18:15 минут в Казани осуществлена запись указанного телеканала для измерения соотношения уровня громкости звука рекламы под прерываемой ею телепередачей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате проверки УФАС установило, что уровень громкости звука записанных сообщений о рекламе превышают уровень громкости звука дорекламного фрагмента на 3,1 дБ и 2,1 дБ при установленной норме в 1,5 дБ.

По итогам проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Рассмотрение дела состоится 10 мая 2017 года в Казани.

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