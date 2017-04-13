Глава дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Володин покидает канал

Заместитель генерального директора субхолдинга «Матч» и директор дирекции спортивных трансляций Борислав Володин покидает канал и субхолдинг.

«На данный момент вопрос ухода Борислава Володина из холдинга можно считать закрытым, текущая неделя последняя.

Вместо него дирекцией спортивных трансляций будет руководить Евгений Мейтес, который занимал должность исполнительного директора «Матча» и опыта, подобного опыту Борислава Володина, не имеет», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Володин работает на с 2015 года по приглашению главы «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко.

В его ведении находился сегмент всех спортивных трансляций субхолдинга «Матч».