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    Глава дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Володин покидает канал

    Теги телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ

    Заместитель генерального директора субхолдинга «Матч» и директор дирекции спортивных трансляций Борислав Володин покидает канал и субхолдинг.

    «На данный момент вопрос ухода Борислава Володина из холдинга можно считать закрытым, текущая неделя последняя.

    Вместо него дирекцией спортивных трансляций будет руководить Евгений Мейтес, который занимал должность исполнительного директора «Матча» и опыта, подобного опыту Борислава Володина, не имеет», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Володин работает на «Матч ТВ» с 2015 года по приглашению главы «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко.

    В его ведении находился сегмент всех спортивных трансляций субхолдинга «Матч».

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