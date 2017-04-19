Зинедин Зидан: «Реал» прошел дальше благодаря шести голам, решения судей здесь ни при чем»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об использовании системы видепопомощи арбитрам (VAR).
«Не знаю, нужно ли вводить эту систему. Работа судьи очень сложная. Я не понимаю всех деталей, которые ее касаются. Мне сказали, что второй гол «Баварии» тоже был из офсайда. Так что сработали на обе команды, таков футбол.
Шесть голов, которые мы забили в двух матчах, помогли нам пройти дальше. Решения судей про вторую желтую карточку и гол из офсайда здесь ни при чем. В футболе нет везения. Нужно побеждать в обоих матчах», – сказал Зидан.
«Реал» победил в ответном матче против «Баварии» в Лиге чемпионов (4:2), однако матч вызвал большие споры по поводу судейства.
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