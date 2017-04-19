Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об использовании системы видепопомощи арбитрам (VAR).

«Не знаю, нужно ли вводить эту систему. Работа судьи очень сложная. Я не понимаю всех деталей, которые ее касаются. Мне сказали, что второй гол «Баварии» тоже был из офсайда. Так что сработали на обе команды, таков футбол.

Шесть голов, которые мы забили в двух матчах, помогли нам пройти дальше. Решения судей про вторую желтую карточку и гол из офсайда здесь ни при чем. В футболе нет везения. Нужно побеждать в обоих матчах», – сказал Зидан.

«Реал» победил в ответном матче против «Баварии» в Лиге чемпионов (4:2), однако матч вызвал большие споры по поводу судейства.