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    Карл-Хайнц Румменигге: «Судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным»

    Теги Бавария Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге Лига чемпионов судьи Артуро Видаль Виктор Кашшаи

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:2).

    «Это был невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

    Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовским и Нойером.

    К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра», – сказал Румменигге.

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    • Да, это позор
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    • Нет, "Реал" просто сильнее
      37%

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