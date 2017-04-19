Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поражение от (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:2).

«Это был невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовским и Нойером.

К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра», – сказал Румменигге.