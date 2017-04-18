Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о предстоящей ответной игре с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч – 0:3).

О матче

«Я бы конечно предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы.

Думаю, что у голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять. Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на приведет ко второму, а третий уже случится сам собой.

В данный момент терять нам нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю».

О том, уверен ли он сегодня в «Баварии»

«Они разве сегодня играют? У меня слишком много на кону стоит завтра, чтобы я думал о таких вещах».

О словах Аллегри, который заявил, что его команда для выхода в полуфинал должна забить дважды

«Если он так сказал, значит, я произвел неверные расчеты. Думал, нужно будет забить пять голов, но теперь понимаю, что шесть».