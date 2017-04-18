Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Луис Энрике: «Болельщики, не уходите на 80-й минуте с «Камп Ноу». Вы точно пропустите кое-что важное»

    Теги Бавария Ювентус Барселона Лига чемпионов болельщики Камп Ноу Луис Энрике Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о предстоящей ответной игре с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч – 0:3).

    О матче

    «Я бы конечно предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы.

    Думаю, что у «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять. Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на «Камп Ноу» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой.

    В данный момент терять нам нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

    Болельщикам же хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю».

    О том, уверен ли он сегодня в «Баварии»

    «Они разве сегодня играют? У меня слишком много на кону стоит завтра, чтобы я думал о таких вещах».

    О словах Аллегри, который заявил, что его команда для выхода в полуфинал должна забить дважды

    «Если он так сказал, значит, я произвел неверные расчеты. Думал, нужно будет забить пять голов, но теперь понимаю, что шесть».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться