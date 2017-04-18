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    Массимо Каррера: «Поздравим «Спартак» с днем рождения, а празднования придержим до конца сезона»

    Теги Спартак Ювентус Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летием.

    «С днем рождения, «Спартак»! Это очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов, игроков, которые позволили «Спартаку» быть великой командой с богатой историей и традицией.

    «Спартак» можно назвать одной из самых важных команд в России. У клуба великолепный музей. Те, кто посещают его, дышат историей, переполняются эмоциями и могут понять, чем является «Спартак».

    Мне рассказывали, что «Спартак» – русский «Ювентус». Знаю, болельщики всегда поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезона», – сказал итальянец.

    Московская команда сейчас лидирует в чемпионате с отрывом в 10 очков.

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