Тренер Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летием.

«С днем рождения, «Спартак»! Это очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов, игроков, которые позволили «Спартаку» быть великой командой с богатой историей и традицией.

«Спартак» можно назвать одной из самых важных команд в России. У клуба великолепный музей. Те, кто посещают его, дышат историей, переполняются эмоциями и могут понять, чем является «Спартак».

Мне рассказывали, что «Спартак» – русский «Ювентус». Знаю, болельщики всегда поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезона», – сказал итальянец.

Московская команда сейчас лидирует в чемпионате с отрывом в 10 очков.

«Спартак» – идеальный чемпион