Известный российский тренер высказался о проблемах подготовки молодых футболистов в России.

– Вот как думаете, почему юношеские сборные России здорово выглядят на международных соревнованиях, чемпионами становятся? Почему ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА очень достойно играет против звездных академий? Наши тренеры прекрасно умеют создавать команды – прятать индивидуальные недостатки футболистов, демонстрируя сильные командные качества. Но нельзя этим заниматься в детско-юношеском футболе!

Сейчас же получается так, что в России с десятилетнего возраста готовят команды. А надо – игроков. Мотивы тренеров понятны – их зарплата зависит от результата. Стал чемпионом Москвы? Молодец! А кто из этой чемпионской команды пробьется наверх, по большому счету, никого не интересует. Один пример: играет юношеский ЦСКА со сверстниками из «Манчестер Сити». Спрашиваю тренера армейцев Сашу Гришина: «Сколько человек у англичан в будущем будет играть за основу?». – «Четыре-пять», – говорит. «А у нас?» – «Ни одного».

- И что делать?

– Необходимо менять систему подготовки ребят, структуру проведения соревнований. Нельзя мальчишек до 14 лет заставлять играть на победу, не должно быть никаких таблиц. До этого возраста даже сборные не собираются! Поэтому нужно, чтобы мальчишки свободно развивались. Не просто бегали на еще громадном для них поле, касаясь мяча раз в полчаса, а действительно играли. Обводили, не боялись рисковать, возиться с мячом.

- Бельгийцы для этого даже сократили количество игроков в матчах для самых маленьких – до 8 лет играют два на два, чуть старше – три на три. И так далее.

– Это правильно. А у нас ведь к тому же потерян дворовый футбол, из которого порой выходили очень самобытные игроки. Теперь детей с самого малого возраста набирают в спортшколы. Парень, который начинает брать игру на себя, сразу слышит от тренера: «Хватит. Отдай длинную передачу на быстрого нападающего, и все». В итоге к 18 годам он и умеет только длинную передачу отдавать. А футбол ведь гораздо многограннее. Вот вы помните, как играла юношеская сборная Колыванова?

- Смутно.

– Не то что в автобус – в четыре троллейбуса! А впереди Прудников иногда убегал и забивал голы. Да, стали чемпионами Европы. Молодцы! Но где теперь эти ребята? – сказал Непомнящий.