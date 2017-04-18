Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном назначении в бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

«В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры.

Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем чемпионшип», – заявил Арустамян в программе «100% Футбола» на «Спорт FM».

После ухода из ЦСКА Слуцкий в Англии учит язык и ищет команду.