Нобель Арустамян: «Слуцкий в «Зените»? Думаю, РФПЛ для него предпочтительнее, чем чемпионшип»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном назначении в «Зенит» бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.
«В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры.
Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем чемпионшип», – заявил Арустамян в программе «100% Футбола» на «Спорт FM».
После ухода из ЦСКА Слуцкий в Англии учит язык и ищет команду.
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