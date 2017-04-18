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    Нобель Арустамян: «Слуцкий в «Зените»? Думаю, РФПЛ для него предпочтительнее, чем чемпионшип»

    Теги Зенит Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия возможные трансферы Мирча Луческу Д2 Англия Нобель Арустамян

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном назначении в «Зенит» бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

    «В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры.

    Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем чемпионшип», – заявил Арустамян в программе «100% Футбола» на «Спорт FM».

    После ухода из ЦСКА Слуцкий в Англии учит язык и ищет команду.

    Опрос

    Кто должен стать следующим тренером «Зенита»?

    6118 голосов 39
    • Леонид Слуцкий
      9%
    • Курбан Бердыев
      19%
    • Крутой иностранец
      43%
    • Надо оставить Луческу
      29%

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