Алия Самигуллина, пресс-секретарь вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, рассказала, за кого болеет политик.

«Он болеет только за российскую сборную.

А когда ходит на матчи различных команд, то, в зависимости от того, кого он поддерживает, «розу» той команды он и носит», – заявила Самигуллина.

После матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1) вице-премьер сфотографировался вместе с москвичами в раздевалке.

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