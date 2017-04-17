Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал высказывания вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о судействе в финале Кубка Гагарина.

– Есть много разговоров по судейству. Даже Аркадий Дворкович высказался...

– Я с Аркадием Владимировичем близко знаком и даже встречался на хоккейной площадке, но такие слова заставляют меня задуматься... Знаю, что он сам болельщик «Спартака», а совсем недавно узнал, что его жена болеет за «Магнитку». Она член совета директоров Магнитогорского металлургического комбината. Может быть, это и совпадение... Я с ним категорически не согласен. Это ерунда, что судьи благоволили СКА.

Кошечкин отбил более двухсот бросков. Против атакующей команды всегда нарушают правила больше. Это раньше у нас было, что судьи выравнивают игру. Как в анекдоте – взял у этого 100, у того – 150, вернул 50 и судил по совести. Все это мы закончили в . Нужно поменьше говорить о судействе. СКА раньше тоже любил обсуждать судейство, а потом бросил.

– Раз вы встречались с Дворковичем на льду, может в следующий раз вызовете его на кулачный бой?

– Нет. Аркадий Владимирович – очень хороший руководитель. Просто у него эмоции перехлестнули, – сказал Медведев.

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