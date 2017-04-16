Бывший тренер Олег Романцев поделился мыслями после победы, одержанной московской командой в матче с «Зенитом» (2:1).

«Бывает, что команда выигрывает несправедливо. Сегодня же «Спартак» победил по игре. Хозяева сильнее и по составу, и по организации игры. Победа заслужена, чему я очень рад.



Во втором тайме «Спартак» немного подсел. Но это произошло, потому что команда в последнее время играет на результат и может сыграть и от обороны. После того, как соперник сравнивает, «Спартак» снова начинает идти в атаку. С одной стороны, это хорошее качество, с другой – для зрителей это не всегда хорошо. Сегодня удалось победить. Слава Богу.



Еще до начала сезона я сказал, что «Спартак» будет чемпионом, и после поражения от в первом круге это говорил. Неужели сейчас переменю свое мнение? Надо говорить объективно, «Спартак» сильнее всех», – описал ситуацию Романцев.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?