«Спартак» победил «Зенит» впервые с 2013 года
«Спартак» прервал безвыигрышную серию в матчах с «Зенитом».
В 23-м туре премьер-лиги московская команда добилась победы со счетом 2:1. До этого «Спартак» не мог обыграть «Зенит» на протяжении пяти матчей: две победы «Зенита», три ничьих.
Предыдущая победа «Спартака» случилась в ноябре 2013 года. Тогда «Зенит» проиграл со счетом 2:4.
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