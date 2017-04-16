Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» победил «Зенит» впервые с 2013 года

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия

    «Спартак» прервал безвыигрышную серию в матчах с «Зенитом». 

    В 23-м туре премьер-лиги московская команда добилась победы со счетом 2:1. До этого «Спартак» не мог обыграть «Зенит» на протяжении пяти матчей: две победы «Зенита», три ничьих. 

    Предыдущая победа «Спартака» случилась в ноябре 2013 года. Тогда «Зенит» проиграл со счетом 2:4.

    Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

    Он сделал «Спартак» чемпионом 

    Опрос

    Вы хотите, чтобы «Спартак» стал чемпионом?

    14006 голосов 24
    • Да
      81%
    • Нет
      19%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться