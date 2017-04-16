«Спартак» победил «Зенит» впервые с 2013 года

прервал безвыигрышную серию в матчах с «Зенитом».

В 23-м туре премьер-лиги московская команда добилась победы со счетом 2:1. До этого «Спартак» не мог обыграть на протяжении пяти матчей: две победы «Зенита», три ничьих.

Предыдущая победа «Спартака» случилась в ноябре 2013 года. Тогда «Зенит» проиграл со счетом 2:4.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

Он сделал «Спартак» чемпионом