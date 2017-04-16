Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мыслями в преддверии игры между и главной командой петербургского клуба.

«Мой прогноз – Дзюба не забьет, но «Зенит» выиграет. Артему в Москве будет непросто, хочу его поддержать. Не понимаю, за что на него сейчас многие так ополчились. Я полностью на его стороне. И в словах про «сектантов» ничего страшного не вижу. Что касается , пусть Дзюба и впредь с таким же рвением защищает его цвета.

Конечно, как петербуржцу мне хочется видеть в команде больше доморощенных ребят. Но Дзюба, будучи воспитанником «Спартака», играет за «Зенит» честно. Поэтому я двумя руками за Артема. Желаю ему удачи в воскресной игре.

Еще хочу поддержать . Считаю, что и футболисты должны это сделать. На него сейчас обрушилось очень много критики. Но он главный тренер команды «Зенит». Поэтому петербуржцы просто обязаны быть на его стороне. Если не мы, то этого никто не сделает», – сказал Радимов.

Артем Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами»