Капитан Данни поделился мнением о том, что за результат команды отвечают и игроки, и тренер.

- Вы понимали, что после ухода Халка, Витцеля и Гарая будет трясти так сильно, как трясет в нынешнем сезоне?

– Мы лишились действительно классных игроков. Любой команде было бы тяжело компенсировать потерю Халка, Витцеля и Гарая.

Естественно, что-то меняется в такой ситуации. Пришел новый тренер, появились другие игроки. Приходится все время адаптироваться к чему-то новому. Но я понимаю, что это естественный процесс.

- Будучи капитаном, вы много общались с прежним тренером «Зенита» Андре Виллаш-Боашем. А общаетесь ли один на один с Мирчей Луческу?

– Это два абсолютно разных тренера, с разным менталитетом и подходом к работе с игроками.

Когда есть необходимость, мы, конечно же, общаемся с тренером. Если нет необходимости, то нет и бесед. Я стараюсь подстраиваться под любого наставника.

- Сейчас идет большое давление на Луческу. Вы чувствуете, что тренер нервничает?

– Прессинг идет не только на тренера, а на весь «Зенит». Мы одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других.

Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако «Зенит» продолжает сражаться за золотые медали чемпионата, – сказал Данни.

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