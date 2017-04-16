Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Данни: «Мы плывем в одной лодке с Луческу. Если она утонет, то утонем все вместе»

    Теги Зенит Данни Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Капитан «Зенита» Данни поделился мнением о том, что за результат команды отвечают и игроки, и тренер.

    - Вы понимали, что «Зенит» после ухода Халка, Витцеля и Гарая будет трясти так сильно, как трясет в нынешнем сезоне?

    – Мы лишились действительно классных игроков. Любой команде было бы тяжело компенсировать потерю Халка, Витцеля и Гарая.

    Естественно, что-то меняется в такой ситуации. Пришел новый тренер, появились другие игроки. Приходится все время адаптироваться к чему-то новому. Но я понимаю, что это естественный процесс.

    - Будучи капитаном, вы много общались с прежним тренером «Зенита» Андре Виллаш-Боашем. А общаетесь ли один на один с Мирчей Луческу?

    – Это два абсолютно разных тренера, с разным менталитетом и подходом к работе с игроками.

    Когда есть необходимость, мы, конечно же, общаемся с тренером. Если нет необходимости, то нет и бесед. Я стараюсь подстраиваться под любого наставника.

    - Сейчас идет большое давление на Луческу. Вы чувствуете, что тренер нервничает?

    – Прессинг идет не только на тренера, а на весь «Зенит». Мы одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других.

    Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако «Зенит» продолжает сражаться за золотые медали чемпионата, – сказал Данни.

    Шатов против Луческу. Что происходит в «Зените»?

    Почему у «Зенита» все плохо? Версии Мирчи Луческу

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться