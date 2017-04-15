Капитан «Реала» Серхио Рамос уверен, что слова защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес мадридского клуба были нужны только для привлечения внимания.

«Когда Пике атакует «Реал», наш клуб, наши цвета, это оказывает определенное влияние. Это то, чего можно избежать и чего не следует делать. Но иногда, когда все спокойно и тихо, Пике нужно всех взбодрить и получить дополнительную порцию скандалов в его жизни.

Я сам очень темпераментный парень. Но когда носишь повязку «Реала» и сборной Испании, приходится думать иначе. Я не думаю, что у Пике действительно плохое мнение о моих товарищах по команде из Мадрида», – сказал Рамос.

Ранее Жерар Пике заявил, что ему не нравятся принципы, которыми руководствуются сотрудники «Реала».

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

Серхио Рамос: «Слова Пике попадут в заголовки, но они не изменят ценностей «Реала»

«После гола Рамоса в финале ЛЧ разбил телевизор». Жерар Пике против Мадрида