В шорт-лист «Милана» входят Фабрегас, Бальде Кейта и Лоренцо Пеллегрини

После смены владельцев намерен поработать над укреплением состава.

Ломбардский клуб собирается продлить контракт с тренером Винченцо Монтеллой. Также планируется заключить новые соглашения с вратарем , защитником Маттиа Де Шильо и хавбеком Сусо.

«Милан» намерен пополнить состав новыми футболистами. В шорт-лист входят полузащитник Франсеск Фабрегас, хавбек «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини и нападающий Бальде Кейта.

Приоритетное право выкупа Пеллегрини закреплено за «Ромой». Римский клуб может приобрести футболиста за 11 миллионов евро. Тренер «Милана» Винченцо Монтелла работал с полузащитником, когда тот был еще в юном возрасте.

Также в сферу интересов ломбардского клуба входят защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо и нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.