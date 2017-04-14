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    В шорт-лист «Милана» входят Фабрегас, Бальде Кейта и Лоренцо Пеллегрини

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    После смены владельцев «Милан» намерен поработать над укреплением состава.

    Ломбардский клуб собирается продлить контракт с тренером Винченцо Монтеллой. Также планируется заключить новые соглашения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, защитником Маттиа Де Шильо и хавбеком Сусо.

    «Милан» намерен пополнить состав новыми футболистами. В шорт-лист входят полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас, хавбек «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини и нападающий «Лацио» Бальде Кейта.

    Приоритетное право выкупа Пеллегрини закреплено за «Ромой». Римский клуб может приобрести футболиста за 11 миллионов евро. Тренер «Милана» Винченцо Монтелла работал с полузащитником, когда тот был еще в юном возрасте.

    Также в сферу интересов ломбардского клуба входят защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо и нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

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