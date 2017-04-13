«Торино» отказался продать Белотти в «Челси» за 60 млн евро и 40 млн бонусами
Нападающий «Торино» Андреа Белотти интересен «Челси».
Лондонский клуб сделал предложение о трансфере 23-летнего форварда сборной Италии за 60 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport.
Кроме того, в соглашение предлагалось включить бонусы на 40 миллионов – за голы, матчи, попадание в Лигу чемпионов и трофеи.
Туринцы сразу отклонили это предложение. Клуб отпустит Белотти только за 100 миллионов евро, прописанных в качестве отступных в контракте.
Белотти в 28 матчах серии А этого сезона забил 24 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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