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    «Манчестер Юнайтед» снова интересуется Кроосом

    Теги Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тони Кроос

    «Манчестер Юнайтед» вновь интересуется полузащитником «Реала» Тони Кроосом.

    «МЮ» хотел купить игрока в 2013 году. По словам бывшего тренера клуба Дэвида Мойеса, манкунианцы согласовали трансфер с «Баварией», однако хавбек выбрал «Реал». «МЮ» планирует этим летом еще раз попытаться купить игрока сборной Германии.

    Источники, близкие к правлению «Реала», утверждают, что Кроос «почти что не продается».

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