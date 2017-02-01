Известный спортивный комментатор Василий Уткин назвал стоимость нового стадиона «Динамо», которая, по его информации, превышает стоимость «Крестовского».

«Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион «Динамо». Эта арена по стоимости превысит «Крестовский».

По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона «Динамо» уже составляет 1,5 миллиарда евро. «Крестовский» оценивается в 1 миллиард», – сообщил Уткин.

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