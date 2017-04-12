Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с переносом на среду четвертьфинала Лиги чемпионов с «Боруссией» после взрывов в Дортмунде возле автобуса команды хозяев.

«Прежде всего, хочу предложить поддержку и дружбу «Боруссии» и пострадавшему Марку Бартре. Произошедшее – постыдный акт, свидетелем которого не хочется быть.

Я также хочу отдать дань уважения всем нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку клуба. Мы делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто вчера предпочел остаться и посетить матч в среду вечером. Мы аплодируем немецким болельщикам за их щедрость.

Сегодняшний матч состоится в 19.45. Условия, в которых он пройдет, очевидно, сложны. Мы думали о том, нужно ли проводить эту встречу, но футбол не должен быть заложником в руках этих людей. УЕФА, «Боруссия» и мы на одной стороне.

Я благодарю и французскую лигу, клубы и телевидение за то, что помогли нам перенести субботний матч с «Дижоном».

Футбол сильнее, чем этот постыдный акт», – заявил Васильев.

Напомним, вчера около автобуса хозяев прогремели три взрыва. Защитник Марк Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру перенесли на среду.

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